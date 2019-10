VINCENZO MONTELLA II: 122 giorni e 23 partite - In realtà, Montella fu in carica per oltre un anno nella sua prima stagione sulla panchina del Milan, quella 2016-17 dell'ultimo trofeo della storia del club: la Supercoppa Italiana di Doha contro la Juventus. La sua seconda annata è però la prima della nuova cordata cinese, che lo conferma (o per meglio dire, sceglie) come nuovo allenatore di un nuovo corso… che sarà cortissimo.