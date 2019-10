Aleksa TERZIC (Fiorentina) - Montella ha provato a lungo durante il pre campionato estivo l'ex terzino della Stella Rossa, che poi è rimasto seduto in panchina per tutte e sette le partite di campionato. In compenso, ha esordito in viola, e da titolare, in Coppa Italia contro il Monza lo scorso agosto. Tra gli altri colpi estivi della Fiorentina ancora a zero minuti c'è anche Bobby Duncan, talentino classe 2001 arrivato dalle giovanili del Liverpool (per lui tre gol in quattro presenze con la Primavera).