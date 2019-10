Franck Ribery (FIORENTINA) – Che la sua non fosse una comparsata di fine carriera era cosa nota, vista la tempra morale e sportiva dell’ex Bayern. Per qualcuno non sarà una novità vederlo in questa formazione. Per altri magari sì. Montella gli ha dato fiducia e lui ha ripagato non solo l’allenatore ma tanti giocatori che hanno scommesso su di lui. Il dividendo per ora dice 8,21 punti di fantamedia