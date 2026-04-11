Gasperini e i suoi attaccanti: Malen 2° per media gol
L'impatto di Donyell Malen sulla Roma e sulla Serie A è stato impressionante: arrivato a gennaio, ha già segnato 10 gol in 12 partite. Una media realizzativa che conferma il feeling che Gian Piero Gasperini sa instaurare con i suoi attaccanti. Prendendo i centravanti con almeno 5 reti in Serie A sotto la guida dell'allenatore piemontese, soltanto Retegui ha una media gol-minuti migliore dell'olandese. Ecco la top 10 coi dati Opta
- Squadra: Atalanta
- Gol: 69
- Media: 1 gol ogni 153 minuti
- Squadra: Atalanta
- Gol: 39
- Media: 1 gol ogni 151 minuti
- Squadra: Genoa
- Gol: 7
- Media: 1 gol ogni 147 minuti
- Squadra: Genoa
- Gol: 5
- Media: 1 gol ogni 139 minuti
- Squadra: Atalanta
- Gol: 12
- Media: 1 gol ogni 122 minuti
- Squadra: Genoa
- Gol: 20
- Media: 1 gol ogni 122 minuti
- Squadra: Genoa
- Gol: 26
- Media: 1 gol ogni 113 minuti
- Squadra: Atalanta
- Gol: 54
- Media: 1 gol ogni 105 minuti
- Squadra: Roma
- Gol: 10
- Media: 1 gol ogni 97 minuti
- Squadra: Atalanta
- Gol: 25
- Media: 1 gol ogni 96 minuti