L'impatto di Donyell Malen sulla Roma e sulla Serie A è stato impressionante: arrivato a gennaio, ha già segnato 10 gol in 12 partite. Una media realizzativa che conferma il feeling che Gian Piero Gasperini sa instaurare con i suoi attaccanti. Prendendo i centravanti con almeno 5 reti in Serie A sotto la guida dell'allenatore piemontese, soltanto Retegui ha una media gol-minuti migliore dell'olandese. Ecco la top 10 coi dati Opta

LE ULTIME TRIPLETTE IN SERIE A PER OGNI SQUADRA