Dopo 15 stagioni consecutive in Serie A, con la sconfitta dell'ultimo turno sul campo del Napoli per il Genoa è arrivata la retrocessione aritmetica in Serie B. I rossoblù dovranno dunque tornare a giocare nel campionato cadetto, dove mancavano dal 2006/07. Ma l'ultima volta che il club ligure era retrocesso dalla A alla B era la stagione 1994/95, quando perse ai rigori lo spareggio salvezza contro il Padova. Ricordi chi c'era in quella squadra? Ecco tutti i protagonisti di quella annata