Tacconi, la moglie: "Sta reagendo bene"

Compleanno in ospedale per Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus, ricoverato all'ospedale di Alessandria dal 23 aprile a causa di una emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un'aneurisma, ha compiuto 65 anni. Una giornata doppiamente importante perché, oltre a essere il suo compleanno, ricorre l'anniversario di matrimonio con la moglie Laura Speranza. "Siamo sempre con lui, gli teniamo la mano, reagisce con gli occhi" spiega la signora Tacconi, intervistata da Radio Gold, che ha raggiunto il marito Stefano in ospedale insieme alla famiglia. Per loro sono settimane difficili, con la consapevolezza che servirà tempo per il recupero: "Ci vorrà molto tempo, ma sta reagendo bene - prosegue Laura Speranza - È stata molto dura dal 23 aprile, giorno del mio compleanno, quando si è sentito male. È stato devastante, si è fermato il mondo".