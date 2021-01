Domenica si sfideranno per la prima volta in panchina, ma Conte e Pirlo hanno condiviso anche una bella esperienza alla Juventus: il primo come allenatore, il secondo da uomo guida della squadra. Entrambi arrivarono in bianconero nel 2011-12 e al primo tentativo vinsero lo Scudetto. Che fine hanno fatto i giocatori di quella Juve? Molti giocano ancora, chi in A, chi in Europa o nel resto del mondo. Altri allenano, ma ci sono anche direttori sportivi, procuratori, un proprietario di un club e… un pescatore!