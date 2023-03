In gol contro la Sampdoria a 19 anni, 10 mesi e 25 giorni, Matias Soulé diventa il settimo Under 20 a segnare in questa stagione ed entra nella classifica dei marcatori più giovani del campionato in corso. Davanti a lui 4 giovani italiani, mentre in vetta c'è un talento che ha segnato il suo primo gol in A nemmeno diciottenne