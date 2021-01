5/13 ©Ansa

IGOR KOLYVANOV (Foggia e Bologna) - In Puglia ci arrivarono in coppia, lui e Shalimov, entrambi voluti da Zeman. Kolyvanov resta tuttora il miglior marcatore russo di sempre nella storia della A: 44 gol in 164 partite. Giocava in attacco nella squadra all'attacco per eccellenza, il Foggia di Zeman. Segnerà ancora di più per il Bologna tra il 1996 e il 2001, compresa una rete nella finale Intertoto vinta nel 1998.