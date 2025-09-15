Serie A, i giocatori con più di 50 gol e assist dal 2017: Calhanoglu è 1°. CLASSIFICA
Due volte a segno nel derby d'Italia perso a Torino, Hakan Calhanoglu ha raggiunto una 'doppia doppia' da record in Serie A: nessuno come lui ha realizzato almeno 50 gol e servito altrettanti assist a partire dalla stagione 2017/18 (quella del suo arrivo in Italia). Ma c'è chi può eguagliarlo in questo campionato… Ecco la classifica
- Gol: 30
- Assist: 30
- Squadre: Atalanta, Bologna
- Gol: 31
- Assist: 43
- Squadre: Inter, Sampdoria, Salernitana
- Gol: 33
- Assist: 35
- Squadre: Roma, Inter
- Gol: 34
- Assist: 36
- Squadre: Napoli, Inter
- Gol: 36
- Assist: 36
- Squadra: Roma
- Gol: 43
- Assist: 35
- Squadre: Sassuolo, Inter, Napoli
- Gol: 44
- Assist: 32
- Squadre: Fiorentina, Juventus
- Gol: 47
- Assist: 33
- Squadra: Atalanta
- Gol: 52
- Assist: 38
- Squadra: Lazio
- Gol: 56
- Assist: 39
- Squadra: Napoli
- Gol: 63
- Assist: 33
- Squadra: Napoli
- Gol: 84
- Assist: 32
- Squadre: Inter, Roma, Napoli
- Gol: 95
- Assist: 36
- Squadre: Sampdoria, Atalanta, Torino
- Gol: 146
- Assist: 38
- Squadre: Lazio, Bologna
- Gol: 46
- Assist: 60
- Squadra: Lazio
- Gol: 55
- Assist: 40
- Squadra: Milan
- Gol: 80
- Assist: 47
- Squadra: Sassuolo
- Gol: 83
- Assist: 41
- Squadre: Juventus, Roma
- Gol: 52
- Assist: 58
- Squadre: Milan, Inter