Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allenatori Inter, migliori esordi in Serie A: Chivu meglio di Conte e Inzaghi

Serie A fotogallery
18 foto

Gran esordio per Cristian Chivu che nella prima giornata di campionato ha battuto 5-0 il Torino diventando il primo allenatore della storia dell'Inter a debuttare in A vincendo con 5 gol di scarto. L'ex Parma ha fatto meglio anche di Antonio Conte e Simone Inzaghi, firmando il terzo esordio miglior nella storia dei nerazzurri. Di seguito le migliori "prime giornate" dell'Inter

INTER-TORINO: HIGHLIGHTS - PAGELLE - PAROLE CHIVU

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Chivu: "Bella prova, gran risposta dei ragazzi"

    inter

    L'allenatore dell'Inter commenta l'ottimo esordio della sua squadra in campionato dopo il 5-0...

    Dove vedere Inter-Torino in tv

    guida tv

    La partita Inter-Torino della 1^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 25 agosto alle ore 20.45 e...

    Bologna, lesione del retto femorale per Immobile

    Serie A

    Dopo l'infortunio subito contro la Roma, Ciro Immobile è stato sottoposto a degli esami...