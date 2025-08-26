Allenatori Inter, migliori esordi in Serie A: Chivu meglio di Conte e Inzaghi
Gran esordio per Cristian Chivu che nella prima giornata di campionato ha battuto 5-0 il Torino diventando il primo allenatore della storia dell'Inter a debuttare in A vincendo con 5 gol di scarto. L'ex Parma ha fatto meglio anche di Antonio Conte e Simone Inzaghi, firmando il terzo esordio miglior nella storia dei nerazzurri. Di seguito le migliori "prime giornate" dell'Inter
- Gran esordio per Cristian Chivu, che è diventato il primo allenatore della storia dell'Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri firmando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Miglior esordio nell'era dei 3 punti, anche meglio rispetto a Conte e Inzaghi (che partirono con un 4-0)
- Allenatore: Arpad Weisz
- Data: 18/09/1932
- Allenatore: Arpad Weisz
- Data: 10/09/33
- Allenatore: Tony Cargnelli
- Data: 17/09/39
- Allenatore: David John Astley
- Data: 19/09/48
- Allenatore: Aldo Olivieri
- Data: 09/09/51
- Allenatore: Aldo Campatelli
- Data: 20/09/59
- Allenatore: Helenio Herrera
- Data: 25/09/60
- Allenatore: Helenio Herrera
- Data: 27/08/61
- Allenatore: Helenio Herrera
- Data: 04/09/65
- Allenatore: Helenio Herrera
- Data: 18/09/66
- Allenatore: Eugenio Bersellini
- Data: 14/08/80
- Allenatore: Hector Cuper
- Data: 26/08/01
- Allenatore: Antonio Conte
- Data: 26/08/19
- Allenatore: Antonio Conte
- Data: 26/09/20
- Allenatore: Simone Inzaghi
- Data: 21/08/21
- Allenatore: Cristian Chivu
- Data: 25/08/25
- Oltre a essere il miglior esordio di sempre nell'era dei 3 punti, è anche il terzo miglior esordio nella storia dell'Inter a livello di scarto tra gol segnati e subiti. Prima di Inter-Torino ci sono solamente Inter-Casale 9-0 del 1932 con Weisz in panchina e Inter-Atalanta 6-0 del 1961 con Helenio Herrera.