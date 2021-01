1/12 ©LaPresse

ROLANDO - Se i gol di Ronaldo (sia il "Fenomeno" nerazzurro che il "Cristiano" bianconero) in un Inter-Juve non stupiscono di certo, un gol di Rolando strappa sempre un mezzo sorriso. Il difensore portoghese, in nerazzurro nella stagione 2013-2014, segna 4 reti in quel campionato, di cui una il 2 febbraio 2014 in Juve-Inter 3-1, accorciando nel finale dopo che i bianconeri erano andati sul 3-0