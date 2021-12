La procura di Milano indaga su alcune plusvalenze realizzate dal club nerazzurro tra il 2017 e il 2019 (già passate dall'Uefa per via del Financial Fair Play), per un totale di circa 90 milioni di euro messi a bilancio. Tra le operazioni più celebri c'è quella che portò il giovanissimo Zaniolo alla Roma per più di 4 milioni di euro: resta sempre la difficoltà di stabilire un prezzo "giusto" per un giocatore

PERQUISIZIONI IN SEDE ALL'INTER