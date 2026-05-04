Scudetto Inter, vale di più la rosa 2025-26 o quella della seconda stella?
L'Inter ha conquistato aritmeticamente il suo 21° scudetto. Secondo voi vale di più la rosa che ha a disposizione oggi Chivu o era più preziosa quella della seconda stella allenata da Inzaghi? Ecco il confronto con i dati di Transfermarkt. E il risultato finale vi sorprenderà...
- valore di mercato nel 2023/24: 5 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 2,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 5 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 7,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 300 mila
- valore di mercato nel 2025/26: 300 mila
- valore di mercato nel 2023/24: 70 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 70 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 16 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 40 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 50 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 18 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 7 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 3,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 3,5 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 2,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 50 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 50 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 22 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 26 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 24 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 25 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 4 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 1,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 45 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 18 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 80 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 50 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 18 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 30 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 35 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 22 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 4 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 18 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 3 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 10 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 6 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 3,5 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 1 milione
- valore di mercato nel 2025/26: 23 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 110 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 85 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 65 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 50 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 4 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 45 milioni
- valore di mercato nel 2023/24: 2,5 milioni
- valore di mercato nel 2025/26: 35 milioni
- L'Inter 2023/24 ha potuto contare in teoria su un giocatore in più da prima squadra in rosa: fino a gennaio (quando fu ceduto al Siviglia) era Lucian Agoumé, poi arrivò dal Bruges il canadese Tajon Buchanan ed è lui che prendiamo in considerazione nel conteggio che accumula il valore della rosa di allora. Al tempo dello scudetto valeva 8 milioni
- Nel conteggio, invece, non sono stati considerati i giocatori della Primavera o dell'U23 scesi in campo, per pochi minuti, anche con la prima squadra. Nella stagione 2023/24 fu Akinsamiro, in questa stagione al Pisa, mentre in questo 2025/26 è stato Matteo Lavelli, attaccante 19enne
- In porta stesso valore (10,3 milioni)
- In attacco si registra l'unico aumento: dai 181,5 milioni si passa ai 215 attuali per un +33,5 milioni
- La differenza la fanno il reparto difensivo e di centrocampo dove c'è un calo rispettivamente di 10 e 25,5 milioni
- Considerando i giocatori presenti in entrambe le rose c'è un deprezzamento di -93 milioni
- Ciò comporta una quasi parità assoluta tra le due formazioni: il valore attuale complessivo dell'Inter è di 636,3 milioni, mentre la rosa della seconda stella valeva 638,5 milioni