 Inter, rosa dello scudetto 2026 e rosa della seconda stella: quale vale di più | Sky Sport
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Scudetto Inter, vale di più la rosa 2025-26 o quella della seconda stella?

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L'Inter ha conquistato aritmeticamente il suo 21° scudetto. Secondo voi vale di più la rosa che ha a disposizione oggi Chivu o era più preziosa quella della seconda stella allenata da Inzaghi? Ecco il confronto con i dati di Transfermarkt. E il risultato finale vi sorprenderà...

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