L’ultima Inter che perse con 3 gol di scarto

Dopo oltre 4 mesi i nerazzurri tornano a perdere una partita in campionato: un ko con tre gol di scarto che in casa Inter non si verificava addirittura dal 2019. L’ultima volta fu contro il Napoli di Ancelotti: finì 4-1 e di quella squadra è rimasto solo Lautaro Martinez. Ma non era l’unico presente in campo anche nel 3-0 incassato contro la Fiorentina