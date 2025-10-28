La Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore: è ormai tracciata la strada per Luciano Spalletti, per cui si attendono solo la firma del contratto e l'ufficialità. Per l'ex Ct della Nazionale sarà la quarta volta che comincia una nuova avventura a stagione in corso (dopo Udinese 2000/01, Ancona 2001/02 e Roma 2015/16) e prenderà il posto di Igor Tudor, esonerato dopo 12 punti in 8 giornate e un cammino fin qui senza vittorie in Champions. Anche il croato era subentrato a stagione in corso, ma la sua esperienza è durata solo pochi mesi.



Di seguito tutti gli allenatori sostituiti a stagione in corso nella storia bianconera