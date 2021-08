Tutto sulla Lazio 2021-2022

8/15 ©IPA/Fotogramma

IL RIGORISTA: CIRO IMMOBILE



Nessun dubbio su chi sarà l'incaricato dal dischetto nella prossima stagione. Lo specialista dal dischetto, infatti, è sempre Immobile: l'anno scorso ha avuto più difficoltà del solito dagli 11 metri, sbagliando 4 rigori su 8 (più tre siglati in Champions e due segnati in campionato da Correa e Caicedo), ma in carriera può contare su una media realizzativa decisamente superiore. Sono 57 i penalty firmati da Immobile sui 70 calciati in totale