I doppi ex più famosi di Milan e Monza

Infiniti incroci tra passato e presente: Berlusconi e Galliani hanno portato il Milan sul tetto del mondo e regalato la prima storica volta in A al Monza, con una doppia promozione guidata in panchina da due ex rossoneri. Massaro, primo colpo dell'era berlusconiana, era un ex della Brianza. Poi Costacurta, Braida da dirigente, il capitano Pessina e tanti altri: ecco i più famosi. La sfida è in programma sabato alle 18