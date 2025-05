Una squadra di “bicampioni”, inteso come un “undici” di giocatori che con il Napoli hanno festeggiato entrambi gli scudetti (quello con Spalletti e questo con Conte). Si potrebbero addirittura schierare in campo con un 4-2-3-1. Anche se, più che undici, forse sarebbe meglio dire… “dieci e mezzo”. Per tanti altri, invece, questo è il primo “titolo” in assoluto in carriera