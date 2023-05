Con un gol di Vlasic al 29' del primo tempo il Torino espugna il Bentegodi e mette nei guai la squadra di Zaffaroni. Un successo meritato per i granata che hanno creato le migliori occasioni da gol, bravo Montipò a tenere in gara i suoi specialmente nel secondo tempo con due interventi decisivi su Singo e Pellegri. Occasione importante anche per Braaf nel finale ma il suo tiro è impreciso. Verona che adesso è a pari punti con lo Spezia in zona retrocessione