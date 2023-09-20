Lautaro Martinez si è sbloccato anche in questa nuova stagione: doppietta decisiva per rimontare il Napoli e sorpasso al terzo posto come miglior marcatore nella storia dell'Inter in Serie A. Chi sono gli altri che hanno fatto meglio? E a quanti gol di distanza sono? Ecco la classifica secondo i dati Transfermarkt

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