Inter, la classifica marcatori all time in Serie A: Lautaro sorpassa Nyers
Lautaro Martinez si è sbloccato anche in questa nuova stagione: doppietta decisiva per rimontare il Napoli e sorpasso al terzo posto come miglior marcatore nella storia dell'Inter in Serie A. Chi sono gli altri che hanno fatto meglio? E a quanti gol di distanza sono? Ecco la classifica secondo i dati Transfermarkt
- Presenze: 198
- Un gol ogni: 330 minuti
- Media gol per partita: 0.27
- Presenze: 175
- Un gol ogni: 192 minuti
- Media gol per partita: 0.30
- Presenze: 241
- Un gol ogni: 391 minuti
- Media gol per partita: 0.23
- Presenze: 165
- Un gol ogni: 242 minuti
- Media gol per partita: 0.33
- Presenze: 97
- Un gol ogni: 132 minuti
- Media gol per partita: 0.59
- Presenze: 88
- Un gol ogni: 127 minuti
- Media gol per partita: 0.65
- Presenze: 474
- Un gol ogni: 723 minuti
- Media gol per partita: 0.12
- Presenze: 128
- Un gol ogni: 146 minuti
- Media gol per partita: 0.48
- Presenze: 113
- Un gol ogni: 150 minuti
- Media gol per partita: 0.60
- Presenze: 255
- Un gol ogni: 319 minuti
- Media gol per partita: 0.28
- Presenze: 413
- Un gol ogni: 491 minuti
- Media gol per partita: 0.18
- Presenze: 268
- Un gol ogni: 315 minuti
- Media gol per partita: 0.28
- Presenze: 143
- Un gol ogni: 107 minuti
- Media gol per partita: 0.72
- Presenze: 188
- Un gol ogni: 136 minuti
- Media gol per partita: 0.59
- Presenze: 196
- Un gol ogni: 155 minuti
- Media gol per partita: 0.58
- Presenze: 416
- Un gol ogni: 321 minuti
- Media gol per partita: 0.28
- Presenze: 316
- Un gol ogni: 215 minuti
- Media gol per partita: 0.41
- Presenze: 183
- Un gol ogni: 123 minuti
- Media gol per partita: 0.73
- Presenze: 270
- Un gol ogni: 141 minuti
- Media gol per partita: 0.49
- Presenze: 305
- Un gol ogni: 197 minuti
- Media gol per partita: 0.45
- Presenze: 303
- Un gol ogni: 136 minuti
- Media gol per partita: 0.65