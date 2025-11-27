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Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
LIVE2T
Pisa
0 - 2
Napoli
McTominay S. 21'Rrahmani A. 27'
Pisa0 - 2 Napoli
McTominay S. 21'Rrahmani A. 27'
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Pisa-Napoli, il risultato in diretta LIVE

Manca un ultimo sforzo al Napoli per blindare il secondo posto in classifica e di fatto la qualificazione alla prossima Champions. Novità in porta nel Napoli, gioca Meret. De Bruyne parte fuori. Risultato che si sblocca al 21' con un gol di McTominay, dopo pochi minuti arriva il raddoppio di testa di Rrahmani. In diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky, alle 12

CORSA CHAMPIONS, RISULTATI LIVE: JUVE - MILAN - ROMA - COMO

LIVE
inizia il secondo tempo!

46' - Si ricomincia: primo pallone della ripresa giocato dal Napoli. Nessun cambio all'intervallo

La classifica di Serie A aggiornata dopo i primi 45'

Ecco come cambia la corsa Champions con questi risultati

  1. INTER (85 punti) - in Champions
  2. NAPOLI (73 punti) - in Champions
  3. ROMA (70 punti) - in Champions
  4. JUVENTUS (68 punti) - in Champions
  5. MILAN (68 punti) - in Europa League
  6. COMO (66 punti) - in Europa League
intervallo!

Finisce il primo tempo: Napoli in vantaggio 2-0 sul Pisa, gol di McTominay e Rrhamani

45 + 1' - Occasione per il Pisa! Moreo crossa dalla sinistra, Buongiorno buca e pallone che arriva a Stojlkovic che davanti a Meret gli calcia addosso. Rischia il Napoli

45' - Un minuto di recupero

38' - Occasione Napoli con Elmas, Semper devia in angolo

36' - Ci prova Stojlkovic in girata dal centro dell'area con il sinistro, pallone che finisce fuori

GOL!

Raddoppio di Rrahmani!

27' - 2-0 del Napoli dopo pochi minuti. Colpo di testa di Rrahmani su cross di Elmas da calcio d'angolo, Semper prova a salvare ma il pallone oltrepassa la linea di porta. Raddoppio partenopeo a Pisa!

26' - Napoli che sfiora il raddoppio con Alisson Santos che si accentra da destra e calcia a giro. Pallone che termina alto

GOL!

Vantaggio Napoli con McTominay!

21' - La sblocca McTominay, Napoli avanti sul Pisa. Lobotka trova Hojlund in area di rigore, sponda dell'attaccante per il centrocampista scozzese che con il destro batte Semper

18' - Cross morbido di Alisson Santos che diventa un tiro. Semper blocca

16' - Cross dalla trequarti di Rrahmani per la testa di Hojlund che colpisce dal centro dell'area ma non inquadra la porta

14' - Prima conclusione del Napoli verso la porta del Pisa: destro di Beukema da lontano. Semper si distende e blocca

8' - Cross dalla sinistra di Spinazzola a cercare Elmas sul secondo palo, tiro del numero 20 del Napoli murato da Angori

4' - Primo affaccio del Napoli verso l'area di rigore del Pisa: cross dalla destra di Lobotka, pallone che però esce sul fondo

calcio d'inizio!

1' - E' cominciata Pisa-Napoli: primo pallone giocato dai padroni di casa

Conte: "Formazione? Scelte normali di un allenatore"

Antonio Conte ha parlato così nel pre partita: "A nessuno piace perdere, dobbiamo resettare ed essere pronti per la partita di oggi. Formazione? Ho fatto scelte normali come fa un allenatore che in settimana vede gli allenamenti"

Squadre in campo per il riscaldamento

Pisa e Napoli sono in campo per il riscaldamento pre partita. Il calcio d'inizio alle ore 12

statistiche

Dal suo esordio con la maglia del Napoli a metà febbraio, Alisson Santos ha segnato quattro reti in Serie A (tutte in casa): record tra i giocatori azzurri nel periodo. Inoltre è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16) nel massimo campionato italiano.

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statistiche

Stefano Moreo è il miglior marcatore del Pisa in questo campionato con sei reti all'attivo. Torino (2), Cagliari (2) e Inter (2) le squadre a cui ha segnato. 

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statistiche

Il Pisa è sia la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (49) sia quella che ne ha segnati di meno in queste situazioni di gioco nel torneo (11).

statistiche

Dopo l'1-1 contro il Parma e lo 0-0 contro il Como, il Napoli potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2018 (contro Inter, Sassuolo e Milan in quel caso).

statistiche

Questa sarà solo la quinta volta nella storia della Serie A che il Napoli affronterà una formazione su cui ha almeno 52 punti di vantaggio e nei quattro precedenti non ha mai perso (3 vittorie, 1 pareggio).

La formazione ufficiale del Pisa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

statistiche

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte) e, dopo il 2-3 contro il Bologna nell'ultimo turno, potrebbe perdere due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2023 (contro Inter e Juventus in quel caso).

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte

statistiche

Il Pisa ha perso ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie A: l'ultima squadra che ha registrato più sconfitte consecutive in una singola edizione del torneo è stata l'Hellas Verona. Inoltre, i toscani hanno perso 12 dei 18 match casalinghi, nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori 10 campionati europei quest'anno.

statistiche

Il Napoli è rimasto imbattuto nei cinque match più recenti di Serie A giocati in casa del Pisa (2 vittorie, 3 pareggi - incluso il successo per 2-0 a tavolino del 27 settembre 1987), dopo aver subito due sconfitte nelle prime due trasferte in assoluto nel torneo contro i nerazzurri.

statistiche

Dopo aver evitato la sconfitta in sei delle prime otto sfide contro il Napoli in Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), il Pisa ha perso cinque dei sette confronti più recenti contro i partenopei nel torneo (2 pareggi), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.