46' - Si ricomincia: primo pallone della ripresa giocato dal Napoli. Nessun cambio all'intervallo
Pisa-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Manca un ultimo sforzo al Napoli per blindare il secondo posto in classifica e di fatto la qualificazione alla prossima Champions. Novità in porta nel Napoli, gioca Meret. De Bruyne parte fuori. Risultato che si sblocca al 21' con un gol di McTominay, dopo pochi minuti arriva il raddoppio di testa di Rrahmani. In diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky, alle 12
La classifica di Serie A aggiornata dopo i primi 45'
Ecco come cambia la corsa Champions con questi risultati
- INTER (85 punti) - in Champions
- NAPOLI (73 punti) - in Champions
- ROMA (70 punti) - in Champions
- JUVENTUS (68 punti) - in Champions
- MILAN (68 punti) - in Europa League
- COMO (66 punti) - in Europa League
Finisce il primo tempo: Napoli in vantaggio 2-0 sul Pisa, gol di McTominay e Rrhamani
45 + 1' - Occasione per il Pisa! Moreo crossa dalla sinistra, Buongiorno buca e pallone che arriva a Stojlkovic che davanti a Meret gli calcia addosso. Rischia il Napoli
45' - Un minuto di recupero
38' - Occasione Napoli con Elmas, Semper devia in angolo
36' - Ci prova Stojlkovic in girata dal centro dell'area con il sinistro, pallone che finisce fuori
Raddoppio di Rrahmani!
27' - 2-0 del Napoli dopo pochi minuti. Colpo di testa di Rrahmani su cross di Elmas da calcio d'angolo, Semper prova a salvare ma il pallone oltrepassa la linea di porta. Raddoppio partenopeo a Pisa!
26' - Napoli che sfiora il raddoppio con Alisson Santos che si accentra da destra e calcia a giro. Pallone che termina alto
Vantaggio Napoli con McTominay!
21' - La sblocca McTominay, Napoli avanti sul Pisa. Lobotka trova Hojlund in area di rigore, sponda dell'attaccante per il centrocampista scozzese che con il destro batte Semper
18' - Cross morbido di Alisson Santos che diventa un tiro. Semper blocca
16' - Cross dalla trequarti di Rrahmani per la testa di Hojlund che colpisce dal centro dell'area ma non inquadra la porta
14' - Prima conclusione del Napoli verso la porta del Pisa: destro di Beukema da lontano. Semper si distende e blocca
8' - Cross dalla sinistra di Spinazzola a cercare Elmas sul secondo palo, tiro del numero 20 del Napoli murato da Angori
4' - Primo affaccio del Napoli verso l'area di rigore del Pisa: cross dalla destra di Lobotka, pallone che però esce sul fondo
1' - E' cominciata Pisa-Napoli: primo pallone giocato dai padroni di casa
Conte: "Formazione? Scelte normali di un allenatore"
Antonio Conte ha parlato così nel pre partita: "A nessuno piace perdere, dobbiamo resettare ed essere pronti per la partita di oggi. Formazione? Ho fatto scelte normali come fa un allenatore che in settimana vede gli allenamenti"
Squadre in campo per il riscaldamento
Pisa e Napoli sono in campo per il riscaldamento pre partita. Il calcio d'inizio alle ore 12
Dal suo esordio con la maglia del Napoli a metà febbraio, Alisson Santos ha segnato quattro reti in Serie A (tutte in casa): record tra i giocatori azzurri nel periodo. Inoltre è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16) nel massimo campionato italiano.
Stefano Moreo è il miglior marcatore del Pisa in questo campionato con sei reti all'attivo. Torino (2), Cagliari (2) e Inter (2) le squadre a cui ha segnato.
Il Pisa è sia la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (49) sia quella che ne ha segnati di meno in queste situazioni di gioco nel torneo (11).
Dopo l'1-1 contro il Parma e lo 0-0 contro il Como, il Napoli potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2018 (contro Inter, Sassuolo e Milan in quel caso).
Questa sarà solo la quinta volta nella storia della Serie A che il Napoli affronterà una formazione su cui ha almeno 52 punti di vantaggio e nei quattro precedenti non ha mai perso (3 vittorie, 1 pareggio).
La formazione ufficiale del Pisa
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte) e, dopo il 2-3 contro il Bologna nell'ultimo turno, potrebbe perdere due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2023 (contro Inter e Juventus in quel caso).
La formazione ufficiale del Napoli
NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte
Il Pisa ha perso ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie A: l'ultima squadra che ha registrato più sconfitte consecutive in una singola edizione del torneo è stata l'Hellas Verona. Inoltre, i toscani hanno perso 12 dei 18 match casalinghi, nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori 10 campionati europei quest'anno.
Il Napoli è rimasto imbattuto nei cinque match più recenti di Serie A giocati in casa del Pisa (2 vittorie, 3 pareggi - incluso il successo per 2-0 a tavolino del 27 settembre 1987), dopo aver subito due sconfitte nelle prime due trasferte in assoluto nel torneo contro i nerazzurri.
Dopo aver evitato la sconfitta in sei delle prime otto sfide contro il Napoli in Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), il Pisa ha perso cinque dei sette confronti più recenti contro i partenopei nel torneo (2 pareggi), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.