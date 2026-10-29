Serie A, chi ha guadagnato più punti (e segnato più gol) con i subentrati
Sembrano due dati speculari ma non lo sono affatto: la Roma è in vetta alla classifica per numero di gol fatti "uscendo" dalla panchina, ma non è la migliore per punti guadagnati grazie ai gol di chi entra a gara in corso (dati Opta). Come funziona il calcolo, la classifica completa e tutte le curiosità: chi è il miglior bomber dalla panchina? E quanti gol segnano coi subentrati le squadre rispetto al totale di quelli messi a segno? Spoiler: il Parma fa gol solo così…
- 1) ROMA: 7 gol
- 2) SASSUOLO: 5 gol
- 2) INTER: 5 gol
- 2) MILAN: 5 gol
- 2) JUVENTUS: 5 gol
- 6) LAZIO: 4 gol
- 6) PARMA: 4 gol
- 8) NAPOLI: 3 gol
- 8) ATALANTA: 3 gol
- 8) TORINO: 3 gol
- 11) BOLOGNA: 2 gol
- 11) LECCE: 2 gol
- 11) MONZA: 2 gol
- 11) VENEZIA: 2 gol
- 15) CAGLIARI: 1 gol
- 15) COMO: 1 gol
- 15) FIORENTINA: 1 gol
- 15) FROSINONE: 1 gol
- 15) UDINESE: 1 gol
- Solo una squadra non ha ancora segnato dalla panchina: è il Genoa
- È una frase che spesso sentiamo legata agli attaccanti: segnare tanto ma magari solo contro le "piccole": ci sono gol più o meno pesanti. Ecco, il peso del gol vale anche per le reti dalla panchina, per esempio: poniamo l'esistenza di una squadra che segna 10 reti coi subentrati, ma sono sempre il gol dell'1-4 che accorcia le distanze; mentre un'altra ne fa solo 3, ma sono tutti gol vittoria. Risultato? La prima — grazie ai "bomber dalla panchina" — avrà guadagnato 0 punti, l'altra ben 6…
- Semplice: dipende da quanto abbia cambiato il punteggio quel gol. Prendiamo Inter-Fiorentina 2-1: Zielinski, da subentrato, segna il gol nerazzurro del vantaggio, quindi trasforma un pari (1 punto) in una vittoria (3 punti), totale: 2 punti fatti guadagnare all'Inter.
- In Atalanta-Frosinone Terzic segna da subentrato il gol che porta dal 3-4 al 4-4: 1 punto fatto guadagnare ai suoi.
- Chiaramente, le reti che "arrotondano" una vittoria o "accorciano" il parziale di una sconfitta impattano 0 punti
- Adzic 2 gol - 2 punti portati (1 gol e 2 punti vs Juventus + 1 gol e 0 punti vs Monza)
- Berardi 1 gol - 2 punti portati (vs Torino)
- Bowie 1 gol - 2 punti portati (vs Juventus)
- Odenthal 1 gol - 1 punto portato (vs Milan)
- Frattesi 1 gol - 2 punti portati (vs Bologna)
- Gudmundsson 1 gol - 2 punti portati (vs Udinese)
- Pinamonti 1 gol - 0 punti portati (vs Monza)
- Dele-Bashiru 1 gol - 0 punti portati (vs Juventus)
- Bonny 2 gol - 0 punti portati (1 gol e 0 punti vs Udinese + 1 gol e 0 punti vs Bologna)
- Thuram 1 gol - 2 punti portati (vs Napoli)
- Zielinski 1 gol - 2 punti portati (vs Fiorentina)
- Carlos Augusto 1 gol - 0 punti portati (vs Bologna)
- Diego Moreira 3 gol - 1 punto portato (2 gol e 1 punto vs Lazio + 1 gol e 0 punti vs Lecce)
- Rabiot 1 gol - 2 punti portati (vs Torino)
- Cisse 1 gol - 1 punto portato (vs Juventus)
- Krstovic 1 gol - 2 punti portati (vs Sassuolo)
- Samardzic 1 gol - 2 punti portati (vs Bologna)
- Gaetano 1 gol - 0 punti portati (vs Milan)
- Mora 2 gol - 0 punti portati (1 gol e 0 punti vs Lecce + 1 gol e 0 punti vs Cagliari)
- Balerdi 2 gol - 1 punto portato (vs Napoli)
- Soulé 1 gol - 2 punti portati (vs Atalanta)
- Pisilli 1 gol - 0 punti portati (vs Fiorentina)
- Malen 1 gol - 0 punti portati (vs Cagliari)
- Enem 1 gol - 2 punti portati (vs Lecce)
- Dovbyk 1 gol - 1 punto portato (vs Sassuolo)
- Lontani 2 gol - 1 punto portato (1 gol e 1 punto vs Monza + 1 gol e 0 punti vs Lazio)
- Almqvist 1 gol - 2 punti portati (vs Genoa)
- Romero 1 gol - 0 punti portati (vs Como)
- Kulenovic 2 gol - 3 punti portati (1 gol e 1 punto vs Bologna + 1 gol e 2 punti vs Udinese)
- Adams 1 gol - 0 punti portati (vs Milan)
- Terzic 1 gol - 1 punto portato (vs Atalanta)
- Zhegrova 2 gol - 0 punti portati (vs Sassuolo)
- Gatti 1 gol - 1 punto portato (vs Milan)
- González 1 gol - 0 punti portati (vs Parma)
- Koopmeiners 1 gol - 0 punti portati (vs Parma)
- De Bruyne 2 gol - 0 punti portati (1 gol e 0 punti vs Genoa + 1 gol e 0 punti vs Monza)
- Vergara 1 gol - 0 punti portati (vs Genoa)
- Baturina 1 gol - 0 punti portati (vs Torino)
- Maldini 1 gol - 0 punti portati (vs Roma)
- Pellegrino 1 gol - 0 punti portati (vs Venezia)
- Tiago Gabriel 1 gol - 0 punti portati (vs Venezia)
- Siebert 1 gol - 0 punti portati (vs Udinese)
- Zeballos 1 gol - 0 punti portati (vs Lecce)
- Goglichidze 1 gol - 0 punti portati (vs Lazio)
- Gueye 1 gol - 0 punti portati (vs Inter)
- Sagrado 1 gol - 0 punti portati (vs Frosinone)
- Yeboah 1 gol - 0 punti portati (vs Frosinone)
- 3 gol: Diego Moreira (Milan)
- 2 gol: De Bruyne (Napoli), Mora (Roma), Lontani (Parma), Zhegrova (Juve), Adzic (Sassuolo), Bonny (Inter), Kulenovic (Torino), Balerdi (Roma)
- 3 punti: Kulenovic (Torino)
- 2 punti: Krstovic (Atalanta), Samardzic (Atalanta), Enem (Bologna), Thuram (Inter), Zielinski (Inter), Frattesi (Lazio), Gudmundsson (Lazio), Rabiot (Milan), Almqvist (Parma), Soulé (Roma), Berardi (Sassuolo), Bowie (Sassuolo), Adzic (Sassuolo)
- 1 punto: Dovbyk (Bologna), Terzic (Frosinone), Gatti (Juventus), Cisse (Milan), Moreira (Milan), Lontani (Parma), Balerdi (Roma), Odenthal (Sassuolo)
- PARMA 80% di gol dai subentrati sul totale segnati (esclusi autogol)
- JUVENTUS 45,45%
- SASSUOLO 38,46%
- VENEZIA 33,33%
- MILAN 31,25%
- ROMA 30,43%
- LECCE 22,22%
- INTER 21,74%
- ATALANTA 21,43%
- TORINO 21,43%
- LAZIO 19,05%
- BOLOGNA 18,18%
- NAPOLI 17,65%
- MONZA 14,29%
- CAGLIARI 12,5%
- FIORENTINA 12,5%
- UDINESE 11,11%
- COMO 5,88%
- FROSINONE 5,88%
- GENOA 0%