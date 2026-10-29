Sembrano due dati speculari ma non lo sono affatto: la Roma è in vetta alla classifica per numero di gol fatti "uscendo" dalla panchina, ma non è la migliore per punti guadagnati grazie ai gol di chi entra a gara in corso (dati Opta). Come funziona il calcolo, la classifica completa e tutte le curiosità: chi è il miglior bomber dalla panchina? E quanti gol segnano coi subentrati le squadre rispetto al totale di quelli messi a segno? Spoiler: il Parma fa gol solo così…

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A