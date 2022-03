Portieri e rigori: chi ha i migliori numeri in A

Rigore parato alla Samp, dopo quelli contro la Roma tra andata e ritorno a Veretout e Pellegrini: Szczesny è il primo portiere a pararne tre di fila in A dai tempi di Emiliano Viviano (addirittura quattro consecutivi nel 2017/18). Non solo, il polacco è ora nella top 20 all time della storia del campionato di chi ne ha "neutralizzati" di più. Ecco la classifica che tiene conto sia di quelli parati che di quelli "sventati" (anche grazie a un errore del tiratore). Dati Transfermarkt

