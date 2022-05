6/16 ©Getty

FILIPPO INZAGHI: primo gol in A al Piacenza - Un gol da ex, per quanto fosse soltanto il suo primo centro. Superpippo nasce calcisticamente proprio a Piacenza, e segna a loro, col Parma, nell'ottobre del 1995 alla sua prima stagione in A (mentre in Coppa Italia aveva già segnato col Verona, al Palermo, due anni prima). Di rapina, come piaceva a lui, in area, sfruttando una palla un po' sporca, la rete del 3-2 per la vittoria al 90'.