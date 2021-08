Tutto sulla Salernitana 2021-2022

5/13 ©LaPresse

L'ALLENATORE: FABRIZIO CASTORI



Si tratta di un ritorno in Serie A per il 67enne allenatore granata, il secondo più anziano del torneo alle spalle dell'empolese Andreazzoli (classe 1953). Massima esperienza in panchina per Castori, oltre 40 anni dove ha scalato tutti i campionati dalla terza categoria alla A (come Maurizio Sarri). Un veterano in B, specialista in promozioni (ben 10) e protagonista dell’impresa del Carpi portato in Serie A nel 2015 per la prima storica volta. Aveva già guidato la Salernitana tra il 2008 e il 2009, il bis ha regalato la festa

