Tutto sulla Sampdoria 2021-2022

IL RIGORISTA: FABIO QUAGLIARELLA



Il nome del capitano si ripete anche nella categoria degli specialisti del dischetto. 3 quelli calciati l'anno scorso (sui 6 totali compresi quelli quando lui non era in campo), con il solo Sportiello in grado di neutralizzarlo. In totale Quagliarella ha trasformato in carriera 39 rigori su 47, di cui 26 su 31 in Serie A con la maglia della Sampdoria. In sua assenza, tra i blucerchiati, si sono occupati di calciare dagli 11 metri - con successo - sia Candreva che Gabbiadini