Chi è il giocatore del campionato in corso che è stato più volte decisivo per la conquista dei tre punti? Per "game-winner" non si intende soltanto segnare l'1-0 di una partita finita 1-0, ma ogni rete che è risultata determinante ai fini del punteggio finale. Facciamo chiarezza sul concetto di gol partita e vediamo la classifica: sono in 18 ad essere risultati fondamentali più di una volta

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ