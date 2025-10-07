Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A 2025-2026, i giocatori di movimento con più minuti giocati

Serie A fotogallery
22 foto

Sono 22 i giocatori di movimento del campionato italiano che finora non hanno saltato neanche un minuto nelle prime 6 giornate. Ma chi ne ha giocati di più considerati i minuti effettivi, dunque recupero compreso? Ecco l'elenco completo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Barella-Juan Lebron, scambio maglietta-racchetta

    A MILANO

    In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro...

    Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

    Serie A

    Per la prima volta da sette stagioni a questa parte, alla seconda sosta per le Nazionali, tutti...

    Ilic, polpaccio ko: lascia il ritiro della Serbia

    Serie A

    Torna a Torino Ivan Ilic. Il fantasista granata ha lasciato il ritiro della Serbia e non prenderà...