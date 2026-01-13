Cesc Fabregas ha svelato in conferenza come il campo del Como sia stato allargato di un metro dietro sua richiesta: "Così possiamo gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni". Nonostante ciò, il Sinigaglia ha ancora un terreno di gioco leggermente inferiore rispetto alla media degli altri di Serie A. Ciò ha reso possibile la modifica. Ecco qual è la situazione a Como e di tutti gli altri stadi di Serie A

