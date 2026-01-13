Fabregas fa allargare il campo a Como: le misure di tutti i campi di calcio di Serie A
Cesc Fabregas ha svelato in conferenza come il campo del Como sia stato allargato di un metro dietro sua richiesta: "Così possiamo gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni". Nonostante ciò, il Sinigaglia ha ancora un terreno di gioco leggermente inferiore rispetto alla media degli altri di Serie A. Ciò ha reso possibile la modifica. Ecco qual è la situazione a Como e di tutti gli altri stadi di Serie A
- Dopo il pareggio col Bologna, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha confermato di aver chiesto l'allargamento del campo del Sinigaglia: "Sì, è stata una mia richiesta. Avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più"
- Nonostante la richiesta di Fabregas sia stata esaudita, il campo del Como è ancora uno dei più piccoli della Serie A. Le misure del terreno di gioco sono passate da 105x65 a 106x66 metri, ancora sotto la media del campionato
- Il regolamento prevede che la larghezza del campo possa variare da 65 a 68 metri. Per questa ragione il Como ha potuto procedere senza problemi all'operazione
- Misure campo: 105x68 metri
- Misure campo: 105x68 metri
- Misure campo: 105x65 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x65 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Misure: 105x68 metri
- Dei 18 campi usati in Serie A, 15 hanno la misura standard di 105x68 metri. Se la lunghezza è uguale per tutti, a variare è solo la larghezza. Ecco quali sono i tre terreni da gioco più piccoli e che, da regolamento, possono ancora essere allargati fino al massimo possibile di 68 metri:
- Domus Arena di Cagliari (105x65 metri)
- Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como* (105x66 metri)
- Cetilar Arena di Pisa (105x65 metri)