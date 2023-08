Manca sempre meno al via della Serie A e sono ormai delineate le guide tecniche delle venti squadre ai nastri di partenza. Soltanto quattro i club che hanno deciso di cambiare allenatore rispetto alla passata stagione, un dato in controtendenza con gli ultimi anni. Soltanto due volte, negli ultimi 20 campionati, i cambi in panchina a inizio stagione erano stati così pochi. E in alcune annate più della metà delle squadre avevano cambiato mister: ecco il dato a partire dal 2003/04

GLI ALLENATORI DELLA SERIE A 2023/24