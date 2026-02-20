Serie A, i calciatori con più assist in una singola stagione. Dimarco punta il record
Federico Dimarco continua a sfornare assist e vede la vetta di una speciale classifica: quella dei giocatori con più passaggi vincenti in un solo campionato di Serie A. A -2 da un vero specialista, ma con ancora tante partite da giocare. Ecco la classifica con i dati della Lega Serie A
- Ecco il momento in cui Federico Dimarco sistema il pallone nei pressi della bandierina del corner: con il suo mancino, le premesse per un possibile gol ci sono tutte e in effetti in questa stagione sono già 6 i suoi assist da calcio d'angolo. Ai quali vanno sommati quelli in corsa dalla fascia sinistra, altra specialità della casa. Giunto a quota 13 assist in un solo campionato, è già al secondo posto nella classifica dei migliori assistmen in una stagione di A
- Atalanta, 2020/21
- Inter, 2021/22
- Napoli, 2017/18
- Juventus, 2017/18
- Inter, 2021/22
- Napoli, 2016/17
- Sassuolo, 2021/22
- Atalanta, 2019/20
- Lazio, 2017/18
- Inter, 2025/26
- Lazio, 2019/20