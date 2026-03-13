 Brasile, la seconda maglia per i Mondiali 2026 firmata Jordan | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Brasile, la seconda maglia per i Mondiali 2026 firmata dal brand Jordan

novità fotogallery
8 foto

Sarà Jordan a firmare la seconda maglia del Brasile ai Mondiali 2026. Un debutto assoluto per il brand dedicato a Michale Jordan che, dal 1997, è sottomarchio indipendente della Nike. La divisa sarà bu come da tradizione, ma con delle macchie che interrompono le sottili strisce azzurre in contrasto. I numeri saranno bianchi bordati di giallo. Assieme alla maglia presentata anche la prima scarpa da calcio brandizzata Jordan. Di seguito tutte le foto

TUTTE LE MAGLIE DEL MONDIALE 2026

ALTRE FOTOGALLERY

Jordan firma la 2^ maglia del Brasile ai Mondiali

novità

Sarà Jordan a firmare la seconda maglia del Brasile ai Mondiali 2026. Un debutto assoluto per il...

8 foto

Ranking per club: la Fiorentina vede la top 20

classifica

Sono cominciati gli ottavi di finale e con essi la corsa al miglior posto nel ranking Uefa. Inter...

27 foto

Ranking nazioni: la Spagna supera la Germania

classifica

Dopo la tre giorni di coppe europee c'è un importante sorpasso nel ranking per Nazioni: la Spagna...

23 foto

Il tabellone dell'Europa League

Europa League

Al via l'andata degli ottavi di Europa League col derby italiano tra Bologna e Roma, finito 1-1...

13 foto

Il tabellone della Conference League

Conference League

La Fiorentina ribalta 2-1 il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League....

13 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Trump: "Mondiali? Iran benvenuto, ma meglio di no"

    sui social

    Il presidente Usa ha scritto un post sul suo profilo Truth in cui parla della nazionale di calcio...

    Ministro Iran: "Non andremo ai Mondiali in Usa"

    blog

    Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung riporta le parole del ministro dello sport...

    Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese

    Mondiali

    Il difensore del Burnley ha annunciato l'addio alla nazionale inglese: "Giocare per l'Inghilterra...