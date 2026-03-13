Sarà Jordan a firmare la seconda maglia del Brasile ai Mondiali 2026. Un debutto assoluto per il brand dedicato a Michale Jordan che, dal 1997, è sottomarchio indipendente della Nike. La divisa sarà bu come da tradizione, ma con delle macchie che interrompono le sottili strisce azzurre in contrasto. I numeri saranno bianchi bordati di giallo. Assieme alla maglia presentata anche la prima scarpa da calcio brandizzata Jordan. Di seguito tutte le foto

