Serie A, i difensori centrali più preziosi: al 1° posto Bastoni davanti a Buongiorno

classifica fotogallery
16 foto

Chi è il difensore centrale più prezioso della Serie A? Dopo gli aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt, guida Bastoni questa speciale graduatoria con una valutazione stabile da 80 milioni. Ecco la classifica

GLI ITALIANI PIÙ PREZIOSI AL MONDO

    Serie A: Ultime Notizie

    Lautaro: "Trasmetto lo spirito Inter ai giovani"

    Serie A

    Capitano e vicecapitano dell'Inter si raccontano ai canali social nerazzurri giocando con una...

    De Siervo: "Milan-Como all'estero per crescere"

    Serie A

    A margine dell'assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Lega Serie A  Luigi De...

    Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve

    milan

    Allegri vuole scuotere Leao per riportarlo al centro di questo Milan. Dopo la prestazione...