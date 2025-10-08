Serie A, i difensori centrali più preziosi: al 1° posto Bastoni davanti a Buongiorno
Chi è il difensore centrale più prezioso della Serie A? Dopo gli aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt, guida Bastoni questa speciale graduatoria con una valutazione stabile da 80 milioni. Ecco la classifica
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 24 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Lazio
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Inter