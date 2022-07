L'ultimo caso è recentissimo e lo dobbiamo a una delle squadre più attive sul mercato. Il Monza ha infatti acquistato prima Andrea e poi Filippo: due Ranocchia che non sono parenti. Un solo cognome, identico, nella stessa squadra, nella stessa stagione. La lista è lunga: dai Galli del Milan ai due Baggio dei Mondiali '94. Se non vi ricordate altri casi, questa gallery è per voi...