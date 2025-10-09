Serie A, i giocatori under 21 più preziosi per valore di mercato
C'è Kenan Yildiz in testa alla classifica degli under 21 più preziosi della Serie A dopo l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt. Il calciatore della Juventus è valutato 75 milioni, e gli altri? Di seguito la top 20 degli under 21 più cari
- Valore di mercato: 9 milioni di euro
- Squadra: Pisa
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Lazio
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Lecce
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Genoa
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Genoa
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Cagliari
- Valore di mercato: 13 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 23 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 55 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Juventus