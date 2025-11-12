Saelemaekers, Atta e non solo: chi sono i migliori dribblatori del campionato
In Serie A si dribbla meno del solito (qui il focus a Sky Calcio Club), ma chi sono i giocatori che provano ad alzare la media dei dribbling riusciti in campionato? Primo posto condiviso tra due giocatori a quota 30, mentre il migliore per percentuale di successo è… Manu Koné della Roma. Le due classifiche Opta
- 12 dribbling riusciti
- 12 dribbling riusciti
- 12 dribbling riusciti
- 13 dribbling riusciti
- 13 dribbling riusciti
- 13 dribbling riusciti
- 13 dribbling riusciti
- 13 dribbling riusciti
- 14 dribbling riusciti
- 15 dribbling riusciti
- 15 dribbling riusciti
- 16 dribbling riusciti
- 16 dribbling riusciti
- 16 dribbling riusciti
- 16 dribbling riusciti
- 17 dribbling riusciti
- 17 dribbling riusciti
- 22 dribbling riusciti
- 30 dribbling riusciti
- 30 dribbling riusciti
- KONÉ (Roma) 68,4%
- DE KETELAERE (Atalanta) 65,2%
- SAELEMAEKERS (Milan) 65,2%
- PALESTRA (Cagliari) 63%
- POLITANO (Napoli) 59,3%
- ATTA (Udinese) 57,7%
- SIMEONE (Torino) 57,1%
- NGONGE (Torino) 57,1%
- TAVARES (Lazio) 56,5%
- DAVIS (Udinese) 56,3%