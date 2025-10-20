La Serie A può battere il record di meno gol segnati in una giornata: i precedenti
- La Serie A si avvicina a un nuovo storico record: quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale (da quando il campionato è a 20 squadre). In attesa della partita che completerà il quadro di questa 7^ giornata (Cremonese-Udinese, in diretta su Sky lunedì 20 ottobre alle 20.45), sono stati segnati appena 9 gol in nove partite. Ben 4 quelle terminate 0-0.
- Un primato che verrà "certificato" lunedì sera... a meno che in Cremonese-Udinese non vengano segnate almeno 5 reti (con 4 sarebbe record eguagliato)
- Lecce-Sassuolo 0-0
- Pisa-Verona 0-0
- Torino-Napoli 1-0 (Simeone)
- Roma-Inter 0-1 (Bonny)
- Como-Juventus 2-0 (Kempf, Nico Paz)
- Genoa-Parma 0-0
- Cagliari-Bologna 0-2 (Holm, Orsolini)
- Atalanta-Lazio 0-0
- Milan-Fiorentina 2-1
- * Cremonese-Udinese (lunedì 20 ottobre ore 20.45, in diretta su Sky)
Ecco le giornate "storiche" in cui in Serie A si è segnato di meno:
- Brescia-Milan 0-0
- Chievo-Atalanta 1-0 (Tiribocchi)
- Inter-Bologna 2-2 (Mihajlovic, Adriano, Petruzzi, Bellucci)
- Juventus-Fiorentina 1-0 (Olivera)
- Livorno-Lazio 1-0 (Lucarelli)
- Messina-Palermo 0-0
- Parma-Reggina 1-0 (Morfeo)
- Roma-Udinese 0-3 (Iaquinta, Pizarro, Iaquinta)
- Sampdoria-Cagliari 0-0
- Siena-Lecce 1-1 (Pecchia, Cassetti)
- Genoa-Inter 0-1 (Muntari)
- Milan-Juventus 1-2 (Ibrahimovic, Quagliarella, Del Piero)
- Roma-Lecce 2-0 (Burdisso, Vucinic)
- Bari-Udinese 0-2 (Sanchez, Isla)
- Brescia-Napoli 0-1 (Lavezzi)
- Cagliari-Bologna 2-0 (Nenè, Nainggolan)
- Catania-Fiorentina 0-0
- Cesena-Sampdoria 0-1 (Pazzini)
- Palermo-Lazio 0-1 (Dias)
- Parma-Chievo 0-0
- Atalanta-Inter 0-0
- Cagliari-Udinese 2-1 (Pavoletti, Ceppitelli, Lasagna)
- Chievo-Torino 0-0
- Genoa-Crotone 1-0 (Bessa)
- Bologna-Verona 2-0 (Verdi, Nagy)
- Fiorentina-Spal 0-0
- Juventus-Sampdoria 3-0 (Mandzukic, Howedes, Khedira)
- Lazio-Roma 0-0
- Milan-Napoli 0-0
- Sassuolo-Benevento 2-2 (Politano, Politano, Diabaté, Diabaté)
- Torino-Lazio 0-0
- Udinese-Salernitana 0-0
- Inter-Spezia 3-0 (Lautaro Martinez, Calhanoglu, Correa)
- Sassuolo-Lecce 1-0 (Berardi)
- Empoli-Fiorentina 0-0
- Napoli-Monza 4-0 (Kvaratskhelia, Osimhen, Kvaratskhelia, Kim)
- Atalanta-Milan 1-1 (Malinovskyi, Bennacer)
- Bologna-Verona 1-1 (Arnautovic, Henry)
- Roma-Cremonese 1-0 (Smalling)
- Sampdoria-Juventus 0-0
- Atalanta-Napoli 0-0
- Cagliari-Verona 2-0 (Riva, Riva)
- Inter-Sampdoria 1-1 (Bertini, R. Vieri)
- Vicenza-Juventus 0-0
- Palermo-Fiorentina 0-0
- Pisa-Bologna 0-1 (Savoldi)
- Roma-Varese 0-0
- Torino-Milan 1-0 (Cereser)
- Ascoli-Napoli 0-0
- Avellino-Lazio 0-0
- Cagliari-Torino 0-0
- Fiorentina-Udinese 1-1 (Pagliari, Ulivieri)
- Inter-Pescara 2-0 (aut. Domenichini, Oriali)
- Juventus-Bologna 1-1 (rig. Causio, rig. Savoldi)
- Perugia-Catanzaro 0-0
- Roma-Milan 0-0