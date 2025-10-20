Solo nove gol nelle prime nove partite di questa 7^ giornata di A: siamo vicini a stabilire il nuovo record di "giornata con meno reti segnate" da quando il campionato è a 20 squadre. Tutto dipende dall'ultima gara in programma, Cremonese-Udinese (in diretta su Sky lunedì alle 20.45). Ecco quali sono state (finora) le giornate con meno gol complessivi nella storia della Serie A