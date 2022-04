2/21

Questi i numeri del Milan nelle ultime 3 giornate:

69 tiri totali tentati (più di tutti in A)

tentati (più di tutti in A) 24 tiri respinti (34,78%, più di un terzo; nessuno così male in A)

(34,78%, più di un terzo; nessuno così male in A) 51 tiri non in porta (fuori o respinti), pari al 73,91%

(fuori o respinti), pari al 18 tiri in porta

2 gol fatti

Al Milan servono quindi 9 tiri in porta per arrivare a segnare un gol. Statistica in cui i rossoneri sono ultimi in Serie A, a pari con il Genoa (che nelle ultime 3 giornate ha fatto solo un gol, senza mai tirare in porta nei secondi tempi!).

Le altre pretendenti scudetto? Hanno medie decisamente migliori.