Johan Vasquez è solo l'ultimo dei calciatori stranieri ad aver esordito con gol in Serie A. Un debutto da sogno, vissuto negli ultimi dieci anni da 50 giocatori. Tra campioni e desaparecidos, ecco la lista dei calciatori non di passaporto italiano ad aver segnato alla prima nel massimo campionato: 14 di loro giocano ancora in A

VENEZIA-FIORENTINA LIVE