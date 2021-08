Tutto sullo Spezia 2021-2022

5/13 Foto Instagram Spezia

L'ALLENATORE: THIAGO MOTTA



Seconda esperienza in panchina in Italia (dopo la parentesi al Genoa nel 2019) e terza in carriera dopo le giovanili del Psg. Non c'è più Vincenzo Italiano, andato alla Fiorentina. La scelta è quella allora di dare continuità anche al gioco: "L'obiettivo è di giocare un gioco collettivo nel rispetto della tradizione del club" - ha detto Motta.

