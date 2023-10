Splendida realtà del campionato, la Fiorentina vola altissimo in classifica ma non solo: quali sono le squadre che hanno segnato più volte coi colpi di testa? In sette ancora a secco tra le quali due big, scatenati i viola di Italiano che vantano il bomber ad alta quota del campionato. Poco importa che sia alto "solo" 180 cm… (dati Opta)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A