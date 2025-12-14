 Serie A, le squadre che hanno vinto con due cartellini rossi. I precedenti | Sky Sport
Serie A, le squadre che hanno vinto con due cartellini rossi. I precedenti

Serie A fotogallery
35 foto

Nella 15^ giornata di Serie A la Lazio batte il Parma in trasferta 1-0 nonostante le due espulsioni di Zaccagni (nel primo tempo) e di Basic (nella ripresa). I biancocelesti non solo l'unica squadra ad aver vinto con la doppia inferiorità numerica nel campionato italiano. Di seguito tutti i precedenti

GLI HIGHLIGHTS DI PARMA-LAZIO

Tutte le squadre che hanno vinto con 2 espulsioni

Serie A

Nella 15^ giornata di Serie A la Lazio batte il Parma in trasferta 1-0 nonostante le due...

35 foto

