La squadra veneta è reduce da uno splendido campionato di Serie A concluso al decimo posto con Igor Tudor in panchina. Il croato però è adesso a Marsiglia e al suo posto è arrivato Gabriele Cioffi dall’Udinese. Tante le novità anche in rosa sia in entrata sia in uscita: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul Verona per la stagione 2022-23