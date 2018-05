SERIE B LE PARTITE DELLA 39^ GIORNATA DA SEGUIRE IN DIRETTA

Certificata la promozione aritmetica del super Empoli, Andreazzoli affronta la trasferta al Cabassi contro il Carpi senza gioie da 6 turni. Toscani a caccia dei record nel mirino: si puntano gli 86 punti del Palermo 2013/14 e i 90 gol del Pescara zemaniano nel 2012, squadra che disponeva della coppia Immobile-Insigne (46 gol) ad un passo dalla premiata ditta Caputo-Donnarumma. La bagarre per il 2° posto riparte invece dal Parma che riceve la Ternana ultima della classe, pericolante vulnerabile in difesa così come in trasferta. Dopo 2 ko di fila il Frosinone cerca la svolta al Rigamonti contro il Brescia di Pulga, nuovo allenatore in luogo dell’esonerato Boscaglia. Attenzione al Venezia di Inzaghi, 3 vittorie consecutive prima dell’impegno a Vercelli appena costato caro al Parma. Foggia-Spezia è l’incrocio tra deluse playoff, obiettivo davvero lontano quando mancano 360’ alla fine della stagione regolare. Giochi apertissimi invece nella seconda metà della classifica, altro non fosse che il programma riserva tre gare delicate. In salute Pescara e Cesena, avversarie all’Adriatico nel confronto che promette gol tra retroguardie rivedibili. Chi non può sbagliare è la Cremonese, 16 partite senza vittorie e una crisi da spezzare contro il Novara che viceversa prova il sorpasso. Addirittura drammatico l’incontro tra Entella ed Ascoli, terzultime a quota 40 punti nel più delicato degli scontri salvezza. L’ex Aglietti pretende i tre punti come Cosmi obbligato al blitz a Chiavari. Segui la diretta gol della 39^ giornata per non perderti tutte le emozioni della Serie B.