FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Traore, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo.

Cremonese (4-3-3): Ujkani; Marconi, Claiton, Canini, Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Macek, Brighenti, Perrulli.

STATISTICHE & CURIOSITÀ

L’Empoli dei record, promosso in serie A con 4 turni di anticipo, è in attesa di segnare la rete numero 1000 della sua storia in serie B, dopo aver segnato a Cesena – per altro – la rete numero 1000 della Lega B 2017/18 con Bennacer. I toscani si trovano a quota 999 con prima rete azzurra in Serie B, considerata la sola regular season, datata 29 settembre 1946, Reggiana-Empoli 1-1, autore Benito Lorenzi, il celebre “Veleno”. L’Empoli è la squadra cadetta 2017/18 che ha subito meno espulsioni dopo 39 gare: 1 soltanto. I toscani, accanto al Carpi, sono anche una delle due compagini con meno “rossi” a favore, 1 per parte. Alfredo Donnarumma, 25 punti portati alla causa dell’Empoli grazie ai suoi gol determinanti, è il calciatore più decisivo della Lega B 2017/18 dopo 39 turni. Donnarumma è anche il giocatore plurisostituito nella Lega B 2017/18, con 28 uscite anzitempo. L’Empoli ha in corso la striscia positiva record stagionale: gli azzurri arrivano da 25 turni utili consecutivi, con 16 successi e 9 pareggi, ed ultimo k.o. datato 11 novembre scorso, 1-2 a Vercelli. Eguagliato il primato storico azzurro in B, come nel 2004/05. In casa toscani imbattuti da 16 partite consecutive, con 11 successi e 5 pareggi ed ultimo k.o. dal Cittadella, 0-1 il 23 settembre scorso e sempre a segno (39 gol totali). L’Empoli, capolista della Lega B 2017/18, è la formazione che – dopo 39 giornate – ha vinto più partite (22, nuovo record storico azzurro tra i cadetti, battuti i 20 successi delle stagioni nel 2012/13 e nel 2013/14) ed ha segnato il maggior numero di gol (83), ma anche perso di meno (5 volte). L’Empoli ha battuto il suo record di gol segnati in una singola stagione di serie B: oggi 83, vecchio primato i 69 della stagione 2012/13. Il tandem di attacco Caputo-Donnarumma è a quota 45 reti (25 il primo, 20 il secondo), con l’attaccante barese a –2 dal primato di un giocatore dell’Empoli per numero di gol segnati in una singola stagione di serie B (Eder – 27 centri nel 2008/09 -), il duo che ha superato il record della coppia-gol cadetta di sempre dei toscani (Eder + Coralli 43 reti nel 2008/09). L’Empoli è anche la squadra cadetta 2017/18 che segna più gol nei primi 15’ di ciascun tempo: 16 dal 1’ al 15’, 16 dal 46’ al 60’, ma anche nei 15’ finali di match (20 reti dal 76’ al 90’ inclusi recuperi). Maggio mese “nero” per le formazioni allenate da Andrea Mandorlini, che viaggiano alla media di 1,18 punti/partita, frutto di un bilancio composto da 10 successi, 22 pareggi e 12 sconfitte in 44 match disputati. La Cremonese non vince da 17 giornate in cui ha messo insieme 9 pareggi e subito 8 sconfitte, con ultima vittoria un 1-0 casalingo sul Parma del 20 gennaio. E’ in corso la serie negativa record dei grigiorossi in questa Lega B 2017/18. La Cremonese è la formazione cadetta 2017/18 regina dei pareggi: 20 conquistati in 39 giornate. La Cremonese è la formazione cadetta 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ che precedono l’intervallo, ossia dal 31’ al 45’ inclusi recuperi: 14. Terzo confronto tecnico ufficiale tra i due allenatori – Aurelio Andreazzoli ed Andrea Mandorlini - in partite ufficiali. Nella doppia sfida della serie C-2 1998/99, la Triestina di Mandorlini si è imposta, sia in casa che in trasferta, sul Tempio di Andreazzoli. Aurelio Andreazzoli affronta per la prima volta, da allenatore, la Cremonese in partite ufficiali. Andrea Mandorlini, da tecnico, affronta l’Empoli per l’undicesima volta in gare ufficiali e finora lo score è di 4 successi per l’attuale tecnico della Cremonese, 4 pareggi (tra cui lo 0-0 del “Bentegodi” in Verona-Empoli del 18 maggio 2013, che sancì l’aritmetico ritorno in serie A dei gialloblu scaligeri) e 2 vittorie toscane. La Cremonese ha vinto 2 volte in 12 precedenti ufficiali al “Castellani”, l’ultima volta 62 anni fa, ossia il 1 aprile 1956, 1-0 in serie C con rete di Sperotto. La prima vittoria grigiorossa in Toscana era stata a tavolino, 2-0 il 18 settembre 1949 in B, per posizione irregolare di Calichio, giocatore empolese che aveva segnato – sul campo – il gol vittoria, 1-0 per gli azzurri.