Nesta, prima esperienza da allenatore in Italia

Dopo l'esperienza maturata negli USA alla guida del Miami FC (in precedenza Nesta aveva fatto parte dello staff tecnico del Montreal Impact), arriva dunque la prima panchina italiana per l'ex difensore di Lazio e Milan. Sulla panchina della nuova franchigia partecipante alla North American Soccer League, Nesta ha collezionato un settimo posto e una qualificazione alla post-season dopo un primo posto, salvo poi essere eliminato in semifinale playoff dai NY Cosmos. Per quanto riguarda i dettagli dell'accordo col Perugia, al momento non ci sono opzioni sul prossimo anno: l'intesa è soltanto fino a fine stagione.