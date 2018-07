Chi è Oliver Kragl

Fresco di vacanza a Lanzarote con la bella Alessia, sua compagna dall’avventura al Frosinone, Kragl aveva curiosamente assistito al furto dell'autovettura due giorni prima della sfida contro la sua ex squadra nonché città della compagna. Se in quell’occasione il ragazzo classe 1990 aveva disputato solo 10’, il suo avvento in rossonero nella finestra invernale aveva stravolto le sorti della squadra di Stroppa: 6 gol e 5 assist da esterno sinistro, lui che ha fatto del mancino un marchio di fabbrica per la potenza spaventosa. Qualche assaggio l’aveva offerto proprio in Ciociaria (4 reti in 43 presenze), meno a Crotone dove ha collezionato scampoli di partite in Serie A nella prima metà della scorsa stagione. Ecco perché il Foggia ha esercitato il diritto di riscatto a giugno, fissato a 400mila euro, per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del tedesco originario di Wolfsburg. A curriculum tappe in Germania con le giovanili dei Lupi e l’Eintracht Braunschweig, poi l’apprendistato nelle categorie inferiori fino all’ottima trafila austriaca al Ried. E dal 2016 è in Italia dove ha trovato l’amore e si è infine stabilito a Foggia: se la squadra che ha sfiorato i playoff ripartirà in B con una penalizzazione di 15 punti e un nuovo allenatore (Grassadonia), Kragl ha già messo tutti in guardia sulla nuova auto.