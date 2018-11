Quando si gioca la dodicesima giornata di Serie B?

La dodicesima giornata del campionato di Serie B è distribuita su tre giorni: si parte venerdì con l'anticipo tra Perugia e Crotone, alle 21:00; sabato si svolgerà gran parte del programma: in campo infatti cinque partite e dieci squadre; si chiude la domenica, con tre partite tra le quali il big match tra prima e seconda in classifica: Palermo-Pescara, che giocheranno al "Barbera" alle 21:00.

Quale partita si gioca venerdì 9 novembre?

L'anticipo del venerdì vedrà in campo Perugia e Crotone, che giocheranno allo stadio "Curi" alle 21:00. Il Perugia, a metà classifica, è reduce dalla vittoria esterna colta a Livorno; Oddo cerca invece la sua prima vittoria sulla panchina del Crotone, dopo la sconfitta di Lecce e il pareggio interno contro il Carpi.

Quali partite si giocano sabato 10 novembre?

Gran parte del programma si svolgerà nella giornata di sabato: si giocheranno infatti cinque partite. Alle 15:00 Ascoli-Padova, Carpi-Benevento, Cremonese-Livorno e Salernitana-Spezia; alle 18:00 il posticipo che vedrà opposte le neopromosse Cosenza e Lecce.

Quali partite si giocano domenica 11 novembre?

Chiuderanno il programma tre partite della domenica: alle 15:00 si giocheranno Brescia-Hellas Verona e Cittadella-Venezia; per il Verona di Grosso un impegno non facile, ma i gialloblu terzi in classifica vogliono approfittare dello scontro diretto tra le prime due: alle 21:00, infatti, si giocherà Palermo-Pescara.

Qual è il big match di giornata?

Senza dubbio, la partita in programma domenica alle 21:00. Riflettori al Renzo Barbera per Palermo-Pescara: seconda contro prima, a separarle soltanto un punto in classifica (22 il Pescara, 21 il Palermo). Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria: la capolista ha battuto 4-2 il Lecce nel posticipo dell'undicesima giornata, il Palermo si è imposto sul Cosenza restando a contatto.

Il calendario della 12^ giornata di Serie B

Perugia-Crotone (venerdì 9 novembre, ore 21)

Ascoli-Padova (sabato 10 novembre, ore 15)

Carpi-Benevento (sabato 10 novembre, ore 15)

Cremonese-Livorno (sabato 10 novembre, ore 15)

Salernitana-Spezia (sabato 10 novembre, ore 15)

Cosenza-Lecce (sabato 10 novembre, ore 18)

Brescia-Hellas Verona (domenica 11 novembre, ore 15)

Cittadella-Venezia (domenica 11 novembre, ore 15)

Palermo-Pescara (domenica 11 novembre, ore 21)