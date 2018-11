BRESCIA-VERONA: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Brescia e Verona sono le squadre con il maggior numero di partecipazione al campionato cadetto: 61 per i lombardi, 54 per i veronesi. Il bilancio dei precedenti al Rigamonti vede in vantaggio la squadra di Corini con 15 vittorie a 8 (15 i pareggi). I padroni di casa sono reduci dal 2-2 di Foggia, ottavo risultato utile consecutivo. Male nelle ultime due il Verona di Grosso, che ha raccolto un punto e in classifica è a quota 18 punti, 3 in più del Brescia. Nelle Rondinelle occhi puntati sul baby Tonali, fresco di convocazione in nazionale maggiore.